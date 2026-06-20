Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера

Рома хочет подписать правого защитника Фиорентины Додо.

Бразильцем долгое время был заинтересован Наполи, однако по данным Джанлуки Ди Марцио, "адзурри" отказались от этой идеи.

На текущий момент римляне ведут работу над трансфером, чтобы объявить о переходе игрока в ближайшее время.

Добавим, что Додо выступает за Фиорентину с 2022 года, до этого он защищал цвета Шахтёра.

К слову, защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!