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Футбол

Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера

Додо может покинуть Фиорентину ради римлян.
Сегодня, 11:16       Автор: Валентина Чорноштан
Додо / Getty Images
Додо / Getty Images

Рома хочет подписать правого защитника Фиорентины Додо.

Бразильцем долгое время был заинтересован Наполи, однако по данным Джанлуки Ди Марцио, "адзурри" отказались от этой идеи.

На текущий момент римляне ведут работу над трансфером, чтобы объявить о переходе игрока в ближайшее время.

Добавим, что Додо выступает за Фиорентину с 2022 года, до этого он защищал цвета Шахтёра.

К слову, защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома фиорентина Додо

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