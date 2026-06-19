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Футбол

Защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы

Константин Вивчаренко приступил к тренировкам на сборе в Австрии.
Сегодня, 14:26       Автор: Игорь Мищук
Константин Вивчаренко / Getty Images
Константин Вивчаренко / Getty Images

Защитник Динамо Константин Вивчаренко завершает процесс восстановления после травмы.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 24-летний футболист уже вернулся к тренировкам, пока работая по индивидуальной программе.

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На учебно-тренировочном сборе в Австрии защитник провел занятие с мячом, постепенно возвращаясь к полноценной работе.

В прошлом сезоне Вивчаренко сыграл за Динамо 29 матчей в всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, что 9 июля Динамо стартует в квалификации Лиги Европы матчем против румынской Университати Клуж.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Константин Вивчаренко

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