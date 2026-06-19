Защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы
Константин Вивчаренко приступил к тренировкам на сборе в Австрии.
Защитник Динамо Константин Вивчаренко завершает процесс восстановления после травмы.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 24-летний футболист уже вернулся к тренировкам, пока работая по индивидуальной программе.
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На учебно-тренировочном сборе в Австрии защитник провел занятие с мячом, постепенно возвращаясь к полноценной работе.
В прошлом сезоне Вивчаренко сыграл за Динамо 29 матчей в всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.
Напомним, что 9 июля Динамо стартует в квалификации Лиги Европы матчем против румынской Университати Клуж.
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