iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико подпишет защитника сборной Испании

Алекс Гримальдо вернется на родину.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Гримальдо / Getty Images
Алекс Гримальдо / Getty Images

Атлетико работает над трансфером Алекса Гримальдо, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, мадридский клуб уже устно согласовал контракт с 30-летним защитником.

Сейчас Атлетико ведет переговоры с Байером. Ожидается, что сумма трансфера будет в районе 10 млн евро.

Трансфермаркт оценивает Алекса Гримамльдо в 20 млн евро, однако у испанца остался последний год по контракту. 

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль закрыл трансфер игрока сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Гримальдо

Статьи по теме

Байер может потерять еще одну звезду Байер может потерять еще одну звезду
Барселона присматривается к левому защитнику Байера Барселона присматривается к левому защитнику Байера
Бавария собралась в очередной раз увести звезду Байера Бавария собралась в очередной раз увести звезду Байера
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных США, Марокко, Бразилии, Турции
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Кубок Стэнли: Каролина стала обладателем трофея, победив в финале Вегас
просмотров

Последние новости

Европа22:05
Английский клуб пытается выкупить таланта Тоттенхэма
Легкая атлетика21:25
Дорощук продолжил серию подиумов Бриллиантовой лиги
Европа20:35
Атлетико подпишет защитника сборной Испании
Другие20:10
Мужская сборная Украины по фехтованию выиграла первую медаль за девять лет
Формула 119:15
Уильямс может потерять одного из пилотов
Европа18:30
Аталанта выкупит украинского нападающего
Формула 117:50
Ред Булл может выкупить у Ферстаппена пункт о расторжении контракта
Европа17:20
Саудовские клубы хотят выкупить звезду Барселоны
Игровые15:05
Украина потерпела поражение от Нидерландов в женской Лиге наций по волейболу
Украина14:26
Защитник Динамо вернулся после травмы перед квалификацией Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK