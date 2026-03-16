Мбаппе и Беллингем вернулись в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити
Мадридский Реал огласил заявку на гостевой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
На будущий поединок в состав "сливочных" попали 26 игроков, среди которых значатся нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем, которые ранее были травмированы.
Читай также: Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала
Также после повреждений в заявку мадридцев вернулись защитники Альваро Каррерас и Давид Алаба.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2026
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/vVN4RoIk6R
В первом домашнем поединке Реал разгромил Манчестер Сити со счетом 3:0. Ответный матч состоится в Англии во вторник, 17 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
