Мбаппе и Беллингем вернулись в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити

Мадридский Реал огласил заявку на гостевой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

На будущий поединок в состав "сливочных" попали 26 игроков, среди которых значатся нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем, которые ранее были травмированы.

Читай также: Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала

Также после повреждений в заявку мадридцев вернулись защитники Альваро Каррерас и Давид Алаба.

В первом домашнем поединке Реал разгромил Манчестер Сити со счетом 3:0. Ответный матч состоится в Англии во вторник, 17 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

