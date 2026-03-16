Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала

Настраивает команду на Лигу чемпионов, и считает что команда может попасть в четвертьфинал.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Во вторник, 17 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал. На этот раз испанская команда играет в гостях, однако после первой игры мадридский клуб имеет преимущество в три гола.

На пресс-конференции перед матчем главный тренер английской команды Пеп Гвардиола высказался о предстоящей встрече и рассказал, какие задачи ставит перед игроками.

"Если кто-то не верит в проход дальше, это их проблема. Они взрослые люди, им хорошо платят. Если они не верят в успех в Лиге чемпионов, пусть возвращаются домой и остаются там. Мы должны попытаться. Что нам терять?" — цитирует наставника Goal.

Мне нравится моя команда. Я понимаю, что современный футбол не такой, но мне всё равно это нравится.

К слову, стало  известно, появится ли Мбаппе в матче против Манчестер Сити.

