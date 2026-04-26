Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном
Накануне Манчестер Сити переиграл Саутгемптон в рамках Кубка Англии, тем самым установив рекорд этого турнира.
Подопечные Пепа Гвардиолы вышли в финал в четвертый раз подряд. Отмечается, что такого ранее никому не удавалось.
Напомним, что в 2024 и 2025 годах Манчестер Сити становился вторым, а в 2023 году смог выиграть трофей.
Manchester City are the first team in the competition’s history to reach the FA Cup final in four consecutive seasons.— Squawka (@Squawka) April 25, 2026
◎ 2022/23 (🏆)
◎ 2023/24 (🥈)
◎ 2024/25 (🥈)
◉ 2025/26 🆕
The Citizens are one game away from doing the domestic cup double for the second time under Pep…
Добавим, что в воскресенье, 26 апреля, Челси сразится с Лидсом за выход в финал, матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
