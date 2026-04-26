Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном

Дошли до финала 4 раза подряд.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Манчестер Сити / Getty Images

Накануне Манчестер Сити переиграл Саутгемптон в рамках Кубка Англии, тем самым установив рекорд этого турнира.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли в финал в четвертый раз подряд. Отмечается, что такого ранее никому не удавалось.

Напомним, что в 2024 и 2025 годах Манчестер Сити становился вторым, а в 2023 году смог выиграть трофей.

Добавим, что в воскресенье, 26 апреля, Челси сразится с Лидсом за выход в финал, матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

К слову, стало известно, какова результативность Миколенко в матче против Вест Хэма  и какую оценку он получил за игру.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
