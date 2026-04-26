Миколенко против Вест Хэма получил оценку за игру

Эвертон проиграл в Лондоне, но украинец отметился положительной статистикой.

Накануне Эвертон уступил 1:2 Вест Хэму в рамках 34-го тура АПЛ. В проигранной игре принял участие Виталий Миколенко.

Он вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями, однако сумел отдать 79% точных передач (38/48), выиграл 75% дуэлей (6/8).

Также сделал 2 отбора, 3 выноса, 2 подбора, заблокировал 1 удар, 1 раз был обыгран, 21 раз потерял мяч и заработал 1 фол.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление украинского защитника в 6.9 и 6.4 балла соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!