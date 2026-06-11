Ноттингем отклонил второе предложение по Андерсону

В клубе оценивают хавбека в 125 млн фунтов.

Ноттингем снова отказался продавать Эллиота Андерсона, пишет The Guardian.

Напомним, что Манчестер Сити подал "лесникам" уже два предложения по английскому хавбеку.

Второе предложение содержало в себе 106 млн фунтов сразу и еще 16 млн в виде разоичных бонусов.

Однако и такой суммы не хватило. Владелец Ноттингема Эвангелос Маринакис хочет выручить за Андерсона 125 млн фунтов сразу, без учета бонусов.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм оформил сделку по защитнику Борнмута.

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