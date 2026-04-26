Известны оценки Забарного в матче Лиги 1

Выдал уверенный матч за ПСЖ в победной игре.

Илья Забарный принял участие в выездной победе ПСЖ над Анже.

Украинский защитник вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За 90 минут на поле Илья сумел отдать 95% точных передач (104/109), выиграл 100% дуэлей (4/4), сделал 2 отбора, 3 выноса, 1 раз заблокировал удар, 6 раз потерял мяч.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в 7,1 и 7,3 балла соответственно.

Добавим, что ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции - у них 69 очков после 31 тура Лиги 1. Впереди французский клуб ожидает испытание в виде игры в рамках Лиги чемпионов против Баварии.

