Известны оценки Забарного в матче Лиги 1

Выдал уверенный матч за ПСЖ в победной игре.
Сегодня, 08:06       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Илья Забарный принял участие в выездной победе ПСЖ над Анже.

Украинский защитник вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За 90 минут на поле Илья сумел отдать 95% точных передач (104/109), выиграл 100% дуэлей (4/4), сделал 2 отбора, 3 выноса, 1 раз заблокировал удар, 6 раз потерял мяч.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Забарного в 7,1 и 7,3 балла соответственно.

Добавим, что ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции - у них 69 очков после 31 тура Лиги 1. Впереди французский клуб ожидает испытание в виде игры в рамках Лиги чемпионов против Баварии.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

