Анже - ПСЖ 0:3: обзор матча и результат игры 25.04.2026
В субботу, 25 апреля, ПСЖ встречался в гостях с Анже в матче 31-го тура французской Лиги 1.
Подопечные Луиса Энрике одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.
ПСЖ повел в поединке уже в дебюте благодаря забитому мячу Ли Кан Ина. В середине тайма Анже удалось поразить ворота парижан, однако гол был отменен из-за офсайда. А ближе к перерыву Сенни Меюлу удвоил преимущество гостей.
В начале второй половины встречи счет до разгромного довел Лукас Бералдо. Доигрывала этот матч парижская команда вдесятером после того, как на 74-й минуте Гонсалу Рамуш заработал второе предупреждение.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок.
Набрав 69 очков, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Анже с 34 баллами расположился на 13-м месте.
Статистика матча Анже - ПСЖ 31-го тура чемпионата Франции
Анже - ПСЖ 0:3
Голы: Ли Кан Ин, 7, Меюлу, 39, Бералдо, 52
Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 2.90
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 6 - 17
Удары в створ: 1 - 10
Угловые: 5 - 4
Фолы: 9 - 3
Анже: Коффи - Экоми, Лефор, Биумла, Бамба (Диатта, 86), Раолисоа (Анен, 67) -Белькебла, Ван ден Бомен, Капель (Мутон, 73) - Сбаи (Машин, 67), Питер (Коялипу, 67).
ПСЖ: Сафонов - Эрнандес (Заир-Эмери, 46), Пачо, Забарный, Хакими (Дро, 46) - Руис (Невеш, 46), Бералдо, Меюлу (Мендеш, 72) - Барколя (Мбайе, 63), Рамуш, Ли Кан Ин.
Предупреждение: Рамуш.
Удаление: Рамуш, 74.
