Анже - ПСЖ 0:3: обзор матча и результат игры 25.04.2026

В субботу, 25 апреля, ПСЖ встречался в гостях с Анже в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Подопечные Луиса Энрике одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.

Читай также: Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

ПСЖ повел в поединке уже в дебюте благодаря забитому мячу Ли Кан Ина. В середине тайма Анже удалось поразить ворота парижан, однако гол был отменен из-за офсайда. А ближе к перерыву Сенни Меюлу удвоил преимущество гостей.

В начале второй половины встречи счет до разгромного довел Лукас Бералдо. Доигрывала этот матч парижская команда вдесятером после того, как на 74-й минуте Гонсалу Рамуш заработал второе предупреждение.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Набрав 69 очков, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Анже с 34 баллами расположился на 13-м месте.

Статистика матча Анже - ПСЖ 31-го тура чемпионата Франции

Анже - ПСЖ 0:3

Голы: Ли Кан Ин, 7, Меюлу, 39, Бералдо, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 2.90

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 6 - 17

Удары в створ: 1 - 10

Угловые: 5 - 4

Фолы: 9 - 3

Анже: Коффи - Экоми, Лефор, Биумла, Бамба (Диатта, 86), Раолисоа (Анен, 67) -Белькебла, Ван ден Бомен, Капель (Мутон, 73) - Сбаи (Машин, 67), Питер (Коялипу, 67).

ПСЖ: Сафонов - Эрнандес (Заир-Эмери, 46), Пачо, Забарный, Хакими (Дро, 46) - Руис (Невеш, 46), Бералдо, Меюлу (Мендеш, 72) - Барколя (Мбайе, 63), Рамуш, Ли Кан Ин.

Предупреждение: Рамуш.

Удаление: Рамуш, 74.

