Анже - ПСЖ 0:3: обзор матча и результат игры 25.04.2026

Лидер чемпионата одержал разгромную победу, доигрывая в меньшинстве.
Сегодня, 22:27       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ разгромил Анже / Getty Images

В субботу, 25 апреля, ПСЖ встречался в гостях с Анже в матче 31-го тура французской Лиги 1.

Подопечные Луиса Энрике одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.

Читай также: Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

ПСЖ повел в поединке уже в дебюте благодаря забитому мячу Ли Кан Ина. В середине тайма Анже удалось поразить ворота парижан, однако гол был отменен из-за офсайда. А ближе к перерыву Сенни Меюлу удвоил преимущество гостей.

В начале второй половины встречи счет до разгромного довел Лукас Бералдо. Доигрывала этот матч парижская команда вдесятером после того, как на 74-й минуте Гонсалу Рамуш заработал второе предупреждение.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок. 

Набрав 69 очков, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Анже с 34 баллами расположился на 13-м месте.

Статистика матча Анже - ПСЖ 31-го тура чемпионата Франции

Анже - ПСЖ 0:3

Голы: Ли Кан Ин, 7, Меюлу, 39, Бералдо, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 2.90
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 6 - 17
Удары в створ: 1 - 10
Угловые: 5 - 4
Фолы: 9 - 3

Анже: Коффи - Экоми, Лефор, Биумла, Бамба (Диатта, 86), Раолисоа (Анен, 67) -Белькебла, Ван ден Бомен, Капель (Мутон, 73) - Сбаи (Машин, 67), Питер (Коялипу, 67).

ПСЖ: Сафонов - Эрнандес (Заир-Эмери, 46), Пачо, Забарный, Хакими (Дро, 46) - Руис (Невеш, 46), Бералдо, Меюлу (Мендеш, 72) - Барколя (Мбайе, 63), Рамуш, Ли Кан Ин.

Предупреждение: Рамуш.

Удаление: Рамуш, 74.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук отличился третьим голом за Лион Яремчук отличился третьим голом за Лион
Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе
Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи и Аллен вышли в четвертьфинал
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А, Бундеслиги, поединки Арсенала, Эвертона Миколенка, Барселоны и мадридского Атлетико
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе
Европа22:27
ПСЖ с Забарным уверенно разобрался с Анже
Европа21:56
Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Европа21:28
Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон
Футзал20:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Фурнитуру в первом матче четвертьфинальной серии, Сокол одолел Ураган
Украина20:30
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
Украина20:08
Карпаты разгромили Рух во львовском дерби
Европа19:42
Барселона одержала в гостях победу над Хетафе
Европа19:20
Кристал Пэлас проиграл Ливерпулю перед матчем с Шахтером
Европа18:55
Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца
