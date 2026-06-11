Женская сборная Украины получила соперника на Билли Джин Кинг

В четвертьфинале "сине-желтые" сыграют с Бельгией.

Женская сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Билли Джин Кинг.

Напомним, что команда вышла в финальную часть турнира после попадания в топ-4 на предыдщем розыгрыше.

В четвертьфинале сборная Украины встретится со сборной Бельгии.

Финальная стадия Билли Джин Кинг пройдет в Китае в конце сентября. В случае победы над Бельгией "сине-желтые" могут попасть на действующих чемпионок мира сборную Италии.

Пары 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2026:

Италия — Китай

Украина — Бельгия

— Бельгия Казахстан — Испания

Чехия — Великобритания

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