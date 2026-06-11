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Женская сборная Украины получила соперника на Билли Джин Кинг

В четвертьфинале "сине-желтые" сыграют с Бельгией.
Сегодня, 11:11       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Женская сборная Украины по теннису узнала соперника в четвертьфинале Билли Джин Кинг.

Напомним, что команда вышла в финальную часть турнира после попадания в топ-4 на предыдщем розыгрыше.

В четвертьфинале сборная Украины встретится со сборной Бельгии.

Финальная стадия Билли Джин Кинг пройдет в Китае в конце сентября. В случае победы над Бельгией "сине-желтые" могут попасть на действующих чемпионок мира сборную Италии.

Пары 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2026:

  • Италия — Китай
  • Украина — Бельгия
  • Казахстан — Испания
  • Чехия — Великобритания

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