Барселона исключила Хави из команды легенд

Бывший хавбек и тренер Барселоны Хави исключен из состава легенд, пишет AS.

Команда легенд Барселоны должна сыграть два матча в Сеуле и Майами. Однако Хави в этих матчах не сыграет.

Как утверждает издание, причиной тому стала поддержка Хави Виктора Фонта на президентских выборах в Барселоне.

Также за состав команды отвечает Алехандро Эчеваррия - зять Лапорты, которого Хави ранее критиковал за единоличное управление клубом.

Тем временем в клубе утверждают, что отсутствие Хави - это временная проблема, которая вскоре будет решена.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с украинцем.

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