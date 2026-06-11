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Футбол

Барселона исключила Хави из команды легенд

Возможная причина - поддержка противника Лапорты.
Сегодня, 12:26       Автор: Андрей Безуглый
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Бывший хавбек и тренер Барселоны Хави исключен из состава легенд, пишет AS.

Команда легенд Барселоны должна сыграть два матча в Сеуле и Майами. Однако Хави в этих матчах не сыграет.

Как утверждает издание, причиной тому стала поддержка Хави Виктора Фонта на президентских выборах в Барселоне.

Также за состав команды отвечает Алехандро Эчеваррия - зять Лапорты, которого Хави ранее критиковал за единоличное управление клубом.

Тем временем в клубе утверждают, что отсутствие Хави - это временная проблема, которая вскоре будет решена.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с украинцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

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