Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави

Руководство Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима находится в поисках нового главного тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо в комментарии для испанского издания Diario Sport сообщил, что бывший тренер Барселоны Хави рассматривает возвращение к работе и не прочь поработать в АПЛ.

Отмечается, что пока между испанским специалистом и "красными дьяволами" контактов не было, однако вполне возможно, что клуб будет рассматривать его кандидатуру.

Добавим, что, по информации ESPNN, МЮ планирует провести собеседования с тремя специалистами, а именно с Оле Гуннаром Сульшером, Майклом Карриком и Руудом ван Нистелроем, однако они будут рассматриваться в качестве временных тренеров перед назначением основного.

