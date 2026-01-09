iSport.ua
Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави

О перспективах легенды Барселоны в АПЛ.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед после увольнения Рубена Аморима находится в поисках нового главного тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо в комментарии для испанского издания Diario Sport сообщил, что бывший тренер Барселоны Хави рассматривает возвращение к работе и не прочь поработать в АПЛ.

Отмечается, что пока между испанским специалистом и "красными дьяволами" контактов не было, однако вполне возможно, что клуб будет рассматривать его кандидатуру.

Добавим, что, по информации ESPNN, МЮ планирует провести собеседования с тремя специалистами, а именно с Оле Гуннаром Сульшером, Майклом Карриком и Руудом ван Нистелроем, однако они будут рассматриваться в качестве временных тренеров перед назначением основного.

К слову, английский гранд уже успел провести матч в рамках АПЛ без Рубена Аморима, как завершилось противостояние с Бернли, можете узнать на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Манчестер Юнайдет

