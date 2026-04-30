Феррари привезла в Майами свое уникальное крыло

Скудерия может решиться на боевые тесты.

Феррари может опробовать Макарену уже в Майами, сообщает Джулиано Дукесса.

Журналист побывал в боксах Скудерии и увидел, что команда привезла свое уникальное антикрыло.

Напомним, что Макарена вращается на 180 градусов и располагается как бы задом наперед.

Феррари активно тестирует свою новинку в течение сезона, однако еще ни разу не применяла ее в гонках.

