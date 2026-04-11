iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена

У немецкой команды появились конкуренты в борьбе за подписание четырёхкратного чемпиона.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, чьё будущее в команде "красных быков" под вопросом, вызвал интерес у всех топ-команд Формулы-1, пишет Formula Passion.

Отмечается, что число команд, заинтересованных в подписании нидерландского гонщика, стало ещё больше. Если раньше главным фаворитом на приглашение Макса в свою команду считался только Мерседес, то теперь и другие команды активизировались.

Среди них - Феррари и Макларен. Добавим, что босс "папаи" Зак Браун всегда симпатизировал Ферстаппену, а с  переходом Ламбьязе в Макларен присоединение к "оранжевой" команде четырёхкратного чемпиона уже не выглядит столь сюрреалистично.

Тем временем Мерседес и Феррари, безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена, ведь пока роль гонщика в Ред Булле ему не очень нравится из-за того, что их болид не может конкурировать с топ-командами за победы на Гран-при.

Ранее Пиастри рассказал правду о напряжении с Норрисом в Макларене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес макларен Макс Ферстаппен

isport.ua
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK