Ред Булл официально подтвердил уход инженера Ферстаппена

Джанпьеро Ламбьязе станет гоночным директором Макларен.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Джанпьеро Ламбьязе / Getty Images
В Ред Булл официально подтвердили уход Джанпьеро Ламбьязе.

Напомним, ранее сообщалось, что Макларен удалось переманить инженера Макса Ферстаппена.

"Быки" подтверили уход Ламбьязе, однако только в 2028 году по окончании контракта.

При этом в Макларен также уже подтвердили, что Ламбьязе займет должность гоночного директора и будет поддчиняться напрямую Стелле.

