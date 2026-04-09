Ред Булл официально подтвердил уход инженера Ферстаппена

В Ред Булл официально подтвердили уход Джанпьеро Ламбьязе.

Напомним, ранее сообщалось, что Макларен удалось переманить инженера Макса Ферстаппена.

"Быки" подтверили уход Ламбьязе, однако только в 2028 году по окончании контракта.

При этом в Макларен также уже подтвердили, что Ламбьязе займет должность гоночного директора и будет поддчиняться напрямую Стелле.

Ранее также Андреа Кими Антонелли рассказал о своем отце.

