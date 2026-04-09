Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов

40-летний кипер взял награду.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов.

На награду также претендовали Давид Райя, ставший вторым, Хвича Кварацхелия - третий, а также Хулиан Альварес.

В матче против Реала 40-летний Нойер девять сейвов, позволив мюнхенцам одержать уверенную победу.

Всего в текущем сезоне немец провел 31 матч, из которых 10 на ноль.

Напомним, что сегодня также состоятся матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

