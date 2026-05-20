Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии

Ждут вердикта врачей.
Сегодня, 14:32       Автор: Валентина Чорноштан
Мануэль Нойер / Getty Images
Ветеран и лидер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер не принимал участия в тренировках во вторник, 19 мая, а в среду утром, 20 мая, также их пропустил.

Напомним, что 40-летний игрок испытывает мышечные проблемы с левой икрой после игры против Кельна, которая состоялась в субботу, 16 мая.

Отмечается, что Нойеру предстоит проверка икроножной мышцы, чтобы наконец-то принять решение о его участии в Кубке Германии против Штутгарта, который состоится в субботу, 23 мая.

Добавим, что предстоящая МРТ немецкого голкипера решит, примет ли он участие в чемпионате мира, который будет проходить в США, Канаде и Мексике.

