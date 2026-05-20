Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии

Ветеран и лидер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер не принимал участия в тренировках во вторник, 19 мая, а в среду утром, 20 мая, также их пропустил.

Напомним, что 40-летний игрок испытывает мышечные проблемы с левой икрой после игры против Кельна, которая состоялась в субботу, 16 мая.

Отмечается, что Нойеру предстоит проверка икроножной мышцы, чтобы наконец-то принять решение о его участии в Кубке Германии против Штутгарта, который состоится в субботу, 23 мая.

Добавим, что предстоящая МРТ немецкого голкипера решит, примет ли он участие в чемпионате мира, который будет проходить в США, Канаде и Мексике.

Manuel Neuer did not train with the team yesterday and will not take part in today's session either. Neuer will have his calf checked tomorrow to see if it has recovered. The results will determine whether the captain will resume training tomorrow ahead of Saturday's DFB Pokal… pic.twitter.com/dgULHr3UvB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 20, 2026

