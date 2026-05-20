Новый наставник Реала выявил дисбаланс в составе

Потенциально новый главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью заявил боссам "столичного" клуба, что у них в команде имеется дисбаланс.

По данным Marca, португальский специалист считает, что в испанской команде слишком много игроков на одних позициях и недостаточная конкуренция на других.

Тем самым Моуринью собирается в летнее трансферное окно как подписать игроков, так и продать часть состава Реала для улучшения баланса внутри команды.

Экс-тренер Бенфики надеется, что руководство "сливочной" команды поддержит его и будет доверять ему в трансферных целях.

Ранее сообщалось в СМИ, что Моуринью хочет видеть центрального нападающего в составе мадридцев.

