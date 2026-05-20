Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды

Отыгрались с "-20" и более за два последних розыгрыша постсезона.

Накануне прошла первая игра между Нью-Йорком и Кливлендом в серии плей-офф финала Восточной конференции.

Подопечные Майка Брауна смогли вернуться с "-22" в 4-й четверти матча против Кавальерс и выиграли в овертайме. Добавим, что это самый крупный камбэк в постсезоне в истории клуба.

Отметим, что Никс за последние два сезона в четвертый раз отыгрались с "-20" и более в плей-офф, к слову, всем прочим франшизам за то же время подобное удалось лишь четырежды.

И это второй по величине отыгрыш в заключительных четвертях постсезона с 1997 года, делиться информацией TSN.

