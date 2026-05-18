В Уорриорз определились с будущим своих ветеранов

Генменеджер раскрыл планы клуба.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Эл Хорфорд / Getty Images

Генеральный менеджер Голден Стейт Майк Данливи сообщил, что внутри клуба хотят сохранить Кристапса Порзингиса и Эла Хорфорда.

Как отметил менеджер, всем руководителям нравятся результаты своих ветеранов в этом году, и они не собираются обменивать ключевых центровых.

Также он добавил, что Хорфорд заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне продолжать играть за Голден Стейт, в то время как Порзингис является неограниченно свободным агентом.

О статусе Кристапса Порзингиса Майк Данливи сказал, что команда будет вести переговоры, чтобы попытаться вернуть его в клуб, сообщает Basketnews.

Ранее стало известно, кто точно покинет Денвер в межсезонье.

