Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему"
Накануне прошел матч Голден Стейт, в котором они уступили Финиксу, следовательно, не прошли в плей-офф и завершили свое участие в турнире.
После игры Стефен Карри ответил на вопросы журналистов о его карьере в составе Уорриорс.
Сколько еще лет карьеры осталось
"Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично".
О том, заинтересован ли он в продлении контракта с Голден Стейт
"Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для Уорриорс лето будет насыщенным".
Steph on how many more years he can play:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 18, 2026
"Multiple for sure. None of those conversations (on an extension) have happened so be a busy summer for the Warriors"
