Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему"

Прокомментировал свое будущее в клубе.

Накануне прошел матч Голден Стейт, в котором они уступили Финиксу, следовательно, не прошли в плей-офф и завершили свое участие в турнире.

После игры Стефен Карри ответил на вопросы журналистов о его карьере в составе Уорриорс.

Сколько еще лет карьеры осталось

"Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично".

О том, заинтересован ли он в продлении контракта с Голден Стейт

"Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для Уорриорс лето будет насыщенным".

Steph on how many more years he can play:



"Multiple for sure. None of those conversations (on an extension) have happened so be a busy summer for the Warriors" pic.twitter.com/VamK05CA11 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 18, 2026

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!