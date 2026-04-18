Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему"

Прокомментировал свое будущее в клубе.
Сегодня, 12:56       Автор: Валентина Чорноштан
Стефан Карри / Getty Images
Накануне прошел матч Голден Стейт, в котором они уступили Финиксу, следовательно, не прошли в плей-офф и завершили свое участие в турнире.

После игры Стефен Карри ответил на вопросы журналистов о его карьере в составе Уорриорс.

Сколько еще лет карьеры осталось

"Несколько, без сомнений. Это же больше одного, да? Отлично".

О том, заинтересован ли он в продлении контракта с Голден Стейт

"Конечно. Но никаких разговоров на эту тему еще не было, так что для Уорриорс лето будет насыщенным".

Добавим, что у нас на сайте вы можете узнать расписание матчей плей-офф НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз

