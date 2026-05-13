iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Уорриорз продлили контракт с Керром и сделали ему рекордную зарплату

Команда доверяет коучу еще на два сезона.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Стив Керр / Getty Images
Стив Керр / Getty Images

Голден Стейт объявили о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром.

По информации HoopsRumors, команда подписала с ним новый двухлетний контракт.

Теперь Керр остаётся самым высокооплачиваемым тренером франшизы с зарплатой около 18 млн долларов за сезон.

Напомним, что он возглавляет команду с 2014 года и за это время выиграл с клубом четыре титула НБА.

К слову, лидер Лейкерс запретил обмен одного из игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Керр Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера
Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему" Карри - о продлении контракта: "Никаких разговоров на эту тему"
Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги
НБА вынесла вердикт по скандальному инциденту в игре Сакраменто – Уорриорз НБА вынесла вердикт по скандальному инциденту в игре Сакраменто – Уорриорз

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Забарный против Ланса и Кубка Италии
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Эпицентр неожиданно обыграл Полесье, победы Зари и Кривбасса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио крупно обыграл Миннесоту в 5 игре серии
просмотров

Последние новости

Формула 114:58
Талантливый пилот Мерседеса может перейти в Феррари
НБА14:27
Уорриорз продлили контракт с Керром и сделали ему рекордную зарплату
ММА13:51
Еще один украинец дебютирует в UFC
Европа13:31
Родри близок к контракту, но не с Реалом
Бокс12:53
Уоррен высказался о потенциальном бое Дюбуа и Итаумы
Европа12:21
Реал готов продать игрока который попал в скандал
ЧМ-202611:36
Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026
Европа11:20
Сделает ли Интер чемпионский дубль: превью финала Кубка Италии
НБА10:59
Лидер Лейкерс запретил обмен одного игрока
Лига Чемпионов10:31
Команда Ла Лига сыграет в ЛЧ впервые с 2005 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK