Уорриорз продлили контракт с Керром и сделали ему рекордную зарплату

Команда доверяет коучу еще на два сезона.

Голден Стейт объявили о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром.

По информации HoopsRumors, команда подписала с ним новый двухлетний контракт.

Теперь Керр остаётся самым высокооплачиваемым тренером франшизы с зарплатой около 18 млн долларов за сезон.

Напомним, что он возглавляет команду с 2014 года и за это время выиграл с клубом четыре титула НБА.

