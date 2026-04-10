iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА вынесла вердикт по скандальному инциденту в игре Сакраменто – Уорриорз

Расследование спорного фола завершено.
Сегодня, 14:31       Автор: Валентина Чорноштан
Момент инцидента между Макдермоттом и Карри / Getty Images
В ночь на 8 апреля прошёл матч Сакраменто – Голден Стейт, в котором произошёл неприятный инцидент.

В концовке матча форвард Кингз Даг Макдермотт сфолил на игроке Уорриорз, по всей видимости, по указанию тренера Дуга Кристи.

Отмечается, что наставник Сакраменто посчитал, что команда соперников ещё не достигла лимита командных фолов, и, исходя из этого, дал команду сделать фол, чтобы остановить время и воспользоваться одним из тайм-аутов.

Однако после расследования лига пришла к выводу, что Даг Кристи не давал своим подопечным умышленных указаний совершать действия, которые могли бы повлиять на результат матча, сообщает Basketnews

К слову, Джеймсы зафиксировали уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Голден Стейт Уорриорз

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK