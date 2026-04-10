НБА вынесла вердикт по скандальному инциденту в игре Сакраменто – Уорриорз

Момент инцидента между Макдермоттом и Карри / Getty Images

В ночь на 8 апреля прошёл матч Сакраменто – Голден Стейт, в котором произошёл неприятный инцидент.

В концовке матча форвард Кингз Даг Макдермотт сфолил на игроке Уорриорз, по всей видимости, по указанию тренера Дуга Кристи.

Отмечается, что наставник Сакраменто посчитал, что команда соперников ещё не достигла лимита командных фолов, и, исходя из этого, дал команду сделать фол, чтобы остановить время и воспользоваться одним из тайм-аутов.

Однако после расследования лига пришла к выводу, что Даг Кристи не давал своим подопечным умышленных указаний совершать действия, которые могли бы повлиять на результат матча, сообщает Basketnews.

