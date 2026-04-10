Джеймсы установили уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт

Обменялись результативными передачами.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн и Бронни Джеймс / Getty Images

В игре Лейкерс против Уорриорз приняли участие Леброн и Бронни Джеймс, и им удалось выполнить уникальный пас в истории франшизы.

Бронни перехватил мяч и отдал пас своему отцу Леброну, который, в свою очередь, завершил атаку данком. Эта результативная передача стала первой в истории НБА от сына к отцу.

Ранее Джеймсы сумели отличиться передачей в обратную сторону: тогда звезда Лейкерс отдал пас на Бронни, и его сыну удалось реализовать трехочковый бросок.

К слову, сам матч против Голден Стейт завершился победой Лейкерс со счетом 119:103. Леброн за игру набрал 26 очков, а Бронни - 10.

Добавим, что игрок Финикса провел всего 4 минуты на площадке и получил травму.

Статьи по теме

Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы
Лейкерс получили самое крупное поражение в сезоне Лейкерс получили самое крупное поражение в сезоне
Дончич обновил рекорд Кобе Брайанта Дончич обновил рекорд Кобе Брайанта
Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

