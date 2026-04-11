Лидер Уорриорз обогнал Данкана в гонке лучших снайперов лиги

Приблизился к 18-й позиции в списке бомбардиров.

Стефен Карри после продолжительной паузы из-за проблем со здоровьем сумел сыграть против Сакраменто и поднялся в списке лучших бомбардиров НБА.

Звёздный игрок Голден Стейт набрал 11 очков, 3 подбора и 5 передач в матче против Кингз, тем самым доведя свой карьерный показатель до 26 504 очков.

Это, по информации пресс-службы команды, на 8 очков больше, чем у Тим Дункан (26 496), который недавно занимал 19-е место в рейтинге.

passes Tim Duncan for 19th all-time in scoring.



Чтобы преодолеть эту строчку и подняться на 18-ю позицию, Стефу нужно набрать ещё 165 очков, тогда он обойдёт Доминик Уилкинс (26 668).

Тем временем игрок Милуоки Бакс обновил рекорд по реализованным трёхочковым броскам.

