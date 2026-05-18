Романо о решении по будущему Симеоне в Атлетико

"Матрасники" сохранят легендарного тренера ещё на один сезон.

Руководство мадридского Атлетико сохраняет на посту главного тренера Диего Симеоне, пишет Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Аргентинский наставник в следующем сезоне продолжит тренировать "матрасников", добавим, что он возглавляет команду 15 лет, его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Под его руководством с 2011 года Атлетико сумел дважды завоевать Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, также один раз становился обладателем Кубка Испании и Суперкубка Испании.

В рамках Лиги чемпионов Атлетико дважды доходил до финала, в 2014 и 2016 годах, однако проигрывал.

К слову, Реал и Моуринью договорились о соглашении.

