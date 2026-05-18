Турецкий гранд может перехватить защитника у Тоттенхэма

Фенербахче вклинился в борьбу за звезду Ливерпуля.

Защитник Ливерпуля Энди Робертсон, устно договорившийся о переходе в Тоттенхэм со следующего сезона, может продолжить карьеру в совсем другом чемпионате, сообщает Fichajes.

Фенербахче вступает в борьбу за шотландца, отмечается, что турецкая команда заинтересовалась подписанием игрока, который этим летом станет свободным агентом.

Напомним, что лондонская команда вела переговоры с Робертсоном, источник добавляет, что согласование трансфера проходило весьма успешно.

Однако теперь на игрока нацелился Фенербахче, клуб готов сделать его одним из ключевых игроков команды.

