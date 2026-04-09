Шахтер определился с составом на матч против АЗ

Арда Туран выбрал сильнейший состав.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер / Getty Images

Шахтер определился со стартовым составом на матч против АЗ.

Напомним, что донецкий клуб проведет поединок 1/4 финала Лиги конференций.

Арда Туран решил не экспериментировать с составом и выставить сильнейший доступный состав.

Шахтер: Ризнык - Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Очеретько, Алиссон, Педриньо, Изаке, Невертон - Кауан Элиас.

Напомним, что поединок запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

