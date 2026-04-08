Лига конференций: превью 1/4 финала — Шахтер против нидерландцев и досрочный финал

анонс матчей 1/4 финала плей-офф Лиги конференций-2025/26 от 9 апреля.
Сегодня, 17:07       Автор: Василий Войтюк
Шахтер сыграет с АЗ

Еврокубки после матчей Лиги чемпионов продолжаются и двумя другими турнирами, в частности Лигой конференций.

Именно в этом турнире остаётся единственный представитель Украины — донецкий Шахтёр, который первый матч проведёт номинально дома.

22:00 | Райо Вальекано (5) — АЕК (3)

Первым матчем игрового дня в Лиге конференций станет противостояние между испанским Райо Вальекано и греческим АЕК. Фаворитом этого противостояния выглядят хозяева, как это обычно бывает, когда встречаются представители топ-чемпионатов с «более простыми» командами.

В последнее время результаты Райо не были стабильными. После выездной победы в первом матче 1/8 финала против Самсунспора мадридцы не смогли обыграть Леванте в чемпионате, а затем уступили туркам дома, однако всё же прошли дальше благодаря разнице мячей. Позже было минимальное поражение от Барселоны на Камп Ноу, но уже после международной паузы команда снова одержала победу с минимальным счётом.

АЕК также прошёл непростой путь. После разгромной выездной победы над Целье в первом матче 1/8 финала греки уступили дома, но этого хватило для выхода в следующий раунд. После паузы на матчи сборных АЕК обыграл на выезде Олимпиакос, что позволило команде закрепиться на первом месте чемпионской группы греческой Суперлиги. Несмотря на хорошую форму гостей, эксперты не спешат делать ставку именно на них.

betking предлагает на победу Райо Вальекано коэффициент 2.00, тогда как на АЕК — 4.20. Ничейный результат оценён коэффициентом 3.33.

22:00 | Шахтер Д (6) — АЗ Алкмар (14)

Донецкий Шахтер в четвертьфинале сыграет против нидерландского АЗ Алкмар. Первый поединок состоится в Польше и будет номинально домашним для «горняков». Команда Арды Турана подходит к игре в хорошей форме.

Под вопросом участие Крыськива, Марлона Гомеса и резервного голкипера Фесюна. Не сыграет Авраам Гром, который получил красную карточку после финального свистка ответного матча 1/8 финала, однако наконец вернулся капитан команды Николай Матвиенко, который, возможно, выйдет в стартовом составе.

Во внутреннем чемпионате Шахтёр в последнем туре разгромил львовский Рух. АЗ Алкмар также одержал победу, обыграв Фортуну Ситтард со счётом 2:0. В то же время перед международной паузой нидерландцы потерпели разгромное поражение от Гронингена. Результаты АЗ в Лиге конференций свидетельствуют о том, что этот соперник точно не станет лёгким препятствием для дончан.

В линии betking на победу Шахтёра можно поставить с коэффициентом 2.66, тогда как потенциальный успех АЗ оценивается показателем 2.62. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3.5. Интересно, что в 12 из 15 матчей Лиги конференций с участием АЗ забивала только одна команда. В этой встрече на «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.58.

22:00 | Майнц (7) — Страсбург (1)

Противостояние Майнца и Страсбурга также вызывает интерес, ведь не так часто в Лиге конференций встречаются представители двух топ-чемпионатов. Страсбург провёл очень сильный основной этап турнира, занял первое место в таблице и уверенно вышел в плей-офф. В первом раунде команда прошла хорватскую Риеку: после выездной победы сыграла вничью дома.

В чемпионате Франции Страсбург также демонстрирует хорошие результаты: перед международной паузой был обыгран Нант, а уже после неё — Ницца, что позволяет сохранять место в верхней части турнирной таблицы.

Майнц также набрал неплохую форму. После неудачного отрезка в феврале команда в марте начала регулярно побеждать: обыграла Вердер, Сигму в Лиге конференций, Айнтрахт, а в прошлые выходные — Хоффенхайм на выезде. Матч обещает быть равным и интересным, хотя небольшое преимущество отдаётся Майнцу благодаря фактору своего поля.

Сайт betking предлагает коэффициент 2.05 на победу Майнца, тогда как потенциальный успех Страсбурга оценивается показателем 3.50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3.75.

22:00 | Кристал Пэлас (10) — Фиорентина (15)

Поединок Кристал Пэлас — Фиорентина многие рассматривали как потенциальный финал турнира ещё до его старта. Однако обе команды не слишком удачно выступили на основном этапе и не попали в топ-8, поэтому были вынуждены начинать плей-офф с 1/16 финала.

Фиорентина прошла непростой путь. В противостоянии с Ягеллонией итальянцы после крупной выездной победы едва не упустили преимущество дома, доведя дело до дополнительного времени, где всё же дожали соперника. В следующем раунде команда дважды обыграла Ракув и сейчас находится в хорошей форме: победы чередуются, а единственная осечка за последние матчи — ничья с самим Интером.

У Кристал Пэлас ситуация менее стабильная, чем на старте сезона, но после поражения от Манчестер Юнайтед месяц назад команда больше не проигрывала. В то же время последний официальный матч лондонцы провели ещё до международной паузы, поэтому их текущее состояние остаётся определённой загадкой. Команда могла как хорошо отдохнуть, так и потерять игровой тонус. Несмотря на это, именно Кристал Пэлас считается фаворитом первого домашнего поединка.

На сайте betking можно поставить на победу Кристал Пэлас с коэффициентом 1.77, тогда как потенциальный успех Фиорентины оценивается показателем 5.00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3.60. Стоит отметить, что Фиорентина в 15 из последних 21 матчей Лиги конференций забивала как минимум два гола — коэффициент на то, что «фиалки» и в этот раз забьют минимум дважды, составляет 4.00.

