"Да пошел он": Фьюри странно отреагировал на желание Усика устроить трилогию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о желании обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика встретиться с ним в своем последнем бою, устроив трилогию.

Уже дважды битый украинцем британский боксер отреагировал на планы соперника грубой бранью.

Читай также: "Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры

"Люди будут называть меня Нострадамусом, не так ли? Я однозначно это предсказывал. Что я могу сказать? Да пошел он нах*р. Вот что я скажу.

Что я думаю о совместных тренировках Усика и Энтони Джошуа? Если это работает для них, то прекрасно, желаю им удачи. Все могут работать с теми, с кем захотят. У всех есть право на собственное мнение насчет того, с кем им тренироваться", - сказал Фьюри в комментарии The Ring.

Напомним, ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя против Арсланбека Махмудова.

