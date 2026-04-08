"Дело уже не в титулах": Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после своего ближайшего боя против Арсланбека Махмудова хотел бы встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

При этом британский боксер отметил, что планирует провести в этом году три поединка.

"Я просто хочу провести как можно больше крупных боев на данном этапе моей карьеры. Я завоевал все пояса, я прошел боксерскую игру. Дело уже не в титулах. Я просто хочу устроить бой с Энтони Джошуа, который должен был состояться в течение последних десяти лет, но так и не состоялся.

Конечно же, сначала мне предстоит провести большой бой против Махмудова. Не знаю, каким будет третий поединок после Джошуа, но я нацелен трижды подраться в этом году.

Если у нас получится хороший бой с Эй Джеем, хотя я так не думаю и считаю, что это будет разгром, тогда мы проведем реванш. Но если нет, то посмотрим", - приводит слова Фьюри The Ring.

Бой Фьюри - Махмудов состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

