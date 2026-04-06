"Это конец": Фьюри оценил возможные последствия поражения в ближайшем бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о своем ближайшем бое против россиянина Арсланбека Махмудова.

Британский боксер заявил, что не заглядывает наперед и считает, что этот поединок может стать для него последним в случае поражения.

"У меня нет долгосрочных планов. Есть только один бой - и все. Неважно, кто еще есть - есть один бой с этим парнем и на кону все. Если он меня победит - это конец, правда же? После этого боев больше не будет. Я заканчиваю.

У Махмудова 23 профессиональных боя, и почти все он выиграл нокаутом. Он очень опасен, и я никогда не недооценивал таких соперников.

Мне нужен был опасный соперник. Если бы я выбрал слабого опонента, то, наверное, даже не тренировался бы и вышел бы в ринг с весом 24 стоуна (152 кг. - прим.). Но я знаю, что он опасный парень, поэтому отлично подготовился и подхожу к бою в отличной форме, я готов.

К нему нужно относиться на все сто процентов серьезно и отдать должное уважение, потому что он опасный нокаутер", - приводит слова Фьюри The Ring.

Бой Фьюри - Махмудов состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

