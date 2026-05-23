Барселона всё ещё надеется приобрести топ-форварда

Нацелилась на первоклассных бомбардиров, несмотря на их стоимость.

Барселона продолжает искать нападающего, который заменит Роберта Левандовски.

Среди кандидатов на подписание Mundo Deportivo называет форварда Хулиана Альвареса из мадридского Атлетико, Гарри Кейна, который играет за Баварию, или Жоао Педро из Челси.

Внутри каталонской команды осознают, что цена всех этих трёх игроков может быть большой, но всё равно не исключают их подписания.

Добавим, что Барселона уже контактировала с Жоао Педро, но Челси ясно дал понять, что не продаст бразильца. Тем временем на Альвареса нацелился ПСЖ.

К слову, Артета признался, что стало фактором победы Арсенала в АПЛ. Визуализация?

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!