Барселона всё ещё надеется приобрести топ-форварда

Нацелилась на первоклассных бомбардиров, несмотря на их стоимость.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Барселоны / Getty Images

Барселона продолжает искать нападающего, который заменит Роберта Левандовски.

Среди кандидатов на подписание Mundo Deportivo называет форварда Хулиана Альвареса из мадридского Атлетико, Гарри Кейна, который играет за Баварию, или Жоао Педро из Челси.

Внутри каталонской команды осознают, что цена всех этих трёх игроков может быть большой, но всё равно не исключают их подписания.

Добавим, что Барселона уже контактировала с Жоао Педро, но Челси ясно дал понять, что не продаст бразильца. Тем временем на Альвареса нацелился ПСЖ.

Артета признался, что стало фактором победы Арсенала в АПЛ.

