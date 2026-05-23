Рейсинг Буллз оштрафована на более чем 25 тысяч евро

Наказана за нарушение регламента.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Болид Лиама Лоусона / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон остановился во время первой тренировки, из-за чего не сработала система отключения сцепления (CDS).

По имеющейся информации, CDS имеет двойную функцию, включая предотвращение выключения двигателя. Ранее ФИА предупреждала об этом, пишет Motorsport.

Отмечается, что именно это могло привести к тому, что сцепление осталось включённым после остановки машины из-за утечки гидравлики. Это действие квалифицируется как нарушение статьи C9.3 регламента.

Добавим, что после изучения телеметрии и видеоматериалов Рейсинг Буллз получили штраф в размере 30 тысяч евро, из которых 20 тысяч — условно на 12 месяцев в случае повторного нарушения.

К слову, болиды Уильямса и Астон Мартин попали в аварию на первой практике.

