"Он давно не является непобедимым": Отец Фьюри потряс заявлением о третьем бое с Усиком

Джон Фьюри скептически оценил перспективы сына.
Сегодня, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Джон Фьюри и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о его будущем.

По словам Фьюри-старшего, он не верит, что у его сына есть шансы в третьем бою против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика, поскольку он уже давно не является тем, кем был раньше.

"Тайсону 38 лет, он уже полтора года вне ринга, а некоторые люди вкладывают ему в голову всякий бред. Усик становится сильнее, а Тайсон - слабее. Он уже никогда не сможет его победить. Но у него такое большое эго, что он не остановится. И люди, которые его окружают, готовы бросить его в этот бой.

Мои отношения с Тайсоном разрушены. Бокс полностью их разрушил. Я считаю, что его лучшие времена уже позади. Я человек, который не скрывает своих мыслей - говорю то, что вижу. Я люблю его, но слишком много людей похлопывают его по спине и рассказывают ему неправду, выставляя его непобедимым. Он таковым не является и уже давно им не был.

Тайсон закончился еще со времен боев против Деонтея Уайлдера - они его добили. Уайлдер полностью его измотал. У него уже нет сил в ногах. Он многое отнял у Тайсона. Махмудов - это проблема для Тайсона. Я первый, кто это говорит.

Послушайте, я понимаю, что сейчас Тайсон испытывает себя. Но я могу вам сказать, что его ноги уже не те. Я понимаю, что единственный способ, которым он это поверит и это увидит - это когда прозвучит первый гонг", - сказал Джон Фьюри в комментарии Playbook Boxing.

Фьюри свой ближайший бой проведет 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне, встретившись в ринге с Арсланбеком Махмудовым.

