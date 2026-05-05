Снигур не смогла преодолеть квалификацию турнира в Риме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№98 WTA) не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 1000 в Риме.

После успешного старта в квалификации украинка потерпела поражение в финале. В решающем матче отбора украинская теннисистка в трех сетах проиграла итальянке Ноэми Базилетти (№427 WTA) со счетом 3:6, 7:6(8), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Снигур не подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 15 брейк-поинтов.

Рим, Италия

Квалификация, финал

Дарья Снигур (Украина) - Ноэми Базилетти (Италия) 3:6, 7:6(8), 4:6

Напомним, что украинка Александра Олийникова успешно стартовала в Риме, выиграв первый в карьере матч основной сетки турнира WTA 1000.

