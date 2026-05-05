Перед полуфиналом ЛЧ фанаты Арсенала мешали спать игрокам Атлетико

Мадридцы пожаловались в УЕФА на ночной шум от фанатов лондовцов.

Игроки и тренерский штаб мадридского Атлетико уже прилетели в Лондон перед предстоящей встречей в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В ночь с 4 на 5 мая группа фанатов Арсенала запускала фейерверки возле отеля, где остановился Атлетико, сообщает Marca.

По имеющейся информации, такие действия болельщиков "канониров" привели к тому, что некоторые игроки и представители штаба проснулись от шума.

"Матрасники" уже сообщили об инциденте в УЕФА, выразив своё недовольство. Напомним, ответная игра пройдёт 5 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

