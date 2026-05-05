iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Президент ФИА допустил изменения правил владения командами Ф-1

Считает неправильной ситуацию с общими хозяевами команд.
Сегодня, 10:32       Автор: Валентина Чорноштан
Мохаммед бен Сулайем / Getty Images
Мохаммед бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказал своё недовольство по поводу того, что у двух команд, выступающих в одном чемпионате, может быть один владелец.

Как приводит слова руководителя ФИА F1 Oversteer, это его личное мнение, что каждая команда должна функционировать как отдельное юридическое лицо.

Он заявил, что считает неправильной ситуацию, когда один предприниматель владеет сразу двумя командами в Формуле-1. Добавим, что такими командами в этом сезоне являются Ред Булл и их вторая команда Рейсинг Буллз.

Также он добавил, что в ФИА работают над данным вопросом и в будущем могут появиться правила о владении более чем одной командой.

К слову, сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА мохаммед Бен Сулайем

Статьи по теме

Президент ФИА объявил курс на V8 Президент ФИА объявил курс на V8
ФИА рассматривает упрощение гибридов в двигателях ФИА рассматривает упрощение гибридов в двигателях
В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта" В ФИА объяснили, как будет работать новая система "плохого старта"
ФИА объявила о планах внести поправки в регламент ФИА объявила о планах внести поправки в регламент

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Арсенал - Атлетико
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: началась серия второго раунда, сыграли Сан-Антонио, Никс, Миннесота и Филадельфия
просмотров

Последние новости

Бокс11:23
Тренер Дюбуа - о Уордли: "Его ударная мощь преувеличена"
Европа10:53
Игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке
Формула 110:32
Президент ФИА допустил изменения правил владения командами Ф-1
Бокс09:57
Усик уступил первую строчку в рейтинге The Ring
Европа09:31
Звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии
Лига Чемпионов09:30
Арсенал – Атлетико: анонс полуфинала Лиги чемпионов
НХЛ09:05
Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Вегас одолел Анахайм
НБА08:43
Плей-офф НБА: началась серия второго раунда, сыграли Сан-Антонио, Никс, Миннесота и Филадельфия
НБА08:39
Плей-офф НБА: Сан-Антонио уступил Миннесоте, Нью-Йорк разгромил Филадельфию
Европа08:16
Матеуш Фернандеш заинтересовал команда из Манчестера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK