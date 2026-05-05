Президент ФИА допустил изменения правил владения командами Ф-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказал своё недовольство по поводу того, что у двух команд, выступающих в одном чемпионате, может быть один владелец.

Как приводит слова руководителя ФИА F1 Oversteer, это его личное мнение, что каждая команда должна функционировать как отдельное юридическое лицо.

Он заявил, что считает неправильной ситуацию, когда один предприниматель владеет сразу двумя командами в Формуле-1. Добавим, что такими командами в этом сезоне являются Ред Булл и их вторая команда Рейсинг Буллз.

Также он добавил, что в ФИА работают над данным вопросом и в будущем могут появиться правила о владении более чем одной командой.

К слову, сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!