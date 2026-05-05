Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Вегас одолел Анахайм

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:05       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 5 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча серий второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 4 мая

Каролина – Филадельфия – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 2-0

Шайбы:
0:1 – 4 Драйсдейл 
0:2 – 4 Кутюрье (Грундстрем)
1:2 – 10 Элерс (Миллер, Блэйк)
2:2 – 51 Джарвис (Дж.Стаал, Элерс)
3:2 – 78 Холл (Уокер, Блэйк)

Вегас – Анахайм – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Счет в серии: 1-0

Шайбы:
1:0 – 23 Хауден (Андерссон, Марнер)
1:1 – 53 Гранлунд (Джон Карлсон, Лакомб)
2:1 – 55 Барбашев (Дорофеев)
3:1 – 59 Марнер 

