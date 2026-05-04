Арсенал – Атлетико: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензионным беттинг-партнёром проекта, анонс поединка 1/2 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 16:34       Автор: Василий Войтюк
Арсенал – Атлетико / Getty Images

Уже сегодня мы узнаем имя первого финалиста Лиги чемпионов сезона-2025/26, которым станет победитель пары Арсенал – Атлетико Мадрид.

Первая игра между этими командами так и не смогла определить сильнейшего, поэтому все вопросы были отложены на неделю.

Арсенал – Атлетико Мадрид
5 мая, 22:00, Лондон, стадион Эмирейтс
Прямая онлайн-трансляция матча на Megogo Футбол 1

Каким был первый матч?

Перед ответной встречей интрига в этом противостоянии остаётся максимально живой. Первый поединок хоть и завершился вничью, но по содержанию игры дал немало пищи для размышлений — и тренерским штабам, и болельщикам.

Лондонский Арсенал и мадридский Атлетико в первой встрече частично разрушили стереотип о сугубо оборонительном стиле. Команда Диего Симеоне в этом сезоне действует значительно смелее: много забивает, но и регулярно допускает ошибки у своих ворот. В первом тайме обе команды создавали моменты, но единственный гол до перерыва был забит с пенальти — отличился Виктор Йокерес. Сам эпизод вызвал немало споров, ведь не все согласились с решением арбитра.

После перерыва инициативой полностью завладел Атлетико. Мадридцы буквально прижали соперника к воротам, создавали опасные моменты, но снова — забить удалось лишь с одиннадцатиметровой отметки — на этот раз отличился Хулиан Альварес. Арсенал во втором тайме выглядел значительно скромнее в атаке, хотя и имел один резонансный эпизод: падение Эберечи Эзе в штрафной, которое после просмотра VAR не было оценено как нарушение. И это решение также вызвало волну критики.

В итоге — ничья, которая больше устраивает Арсенал, учитывая домашний матч впереди, но по игре Атлетико выглядел убедительнее.

В какой форме находятся команды?

Между матчами обе команды провели поединки в своих чемпионатах. Арсенал уверенно разобрался с Фулхэмом, ещё в первом тайме обеспечив себе комфортное преимущество и спокойно доведя игру до победы.

В свою очередь Атлетико на выезде обыграл Валенсию. В этой встрече "матрасники" снова владели инициативой, много атаковали и били по воротам, но забить и вырвать победу удалось лишь в конце матча. Интересно, что Симеоне использовал ротацию, дав отдых большинству основных игроков.

Ориентировочные составы

Тренерский штаб Микеля Артеты не сможет рассчитывать в ответном матче на давно травмированных Микеля Мерино и Юрриена Тимбера, а также на Кая Хаверца, который получил повреждение ещё перед первым матчем.

Кроме того, есть вопросы по поводу того, сможет ли сыграть Мартин Эдегор, у которого также есть повреждение колена.

Ориентировочный состав Арсенала: Райа – Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье – Эзе, Субименди, Райс – Сака, Йокерес, Троссар

Главной проблемой Атлетико могло стать повреждение Хулиана Альвареса в первой игре, но, похоже, аргентинец всё же сможет выйти на матч и сыграть. Кроме того, были определённые повреждения у Джулиано Симеоне и Александера Серлота.

Хосе Мария Хименес, Николас Гонсалес и Пабло Барриос были травмированы ещё перед первым матчем и здесь также не помогут своей команде.

Ориентировочный состав Атлетико: Облак – Молина, Пубиль, Ле Норман, Руджери – Баэна, Кардосо, Коке, Лукман – Гризманн, Альварес

Прогноз на игру

Перед ответным матчем всё выглядит так, что ключевым фактором может стать реализация моментов.

Если Атлетико снова создаст такое количество шансов, как в первой игре, но улучшит их завершение — у Арсенала могут возникнуть серьёзные проблемы. Но домашний фактор и более стабильная структура игры могут стать козырем команды Микеля Артеты.

На сайте betking можно поставить на победу Арсенала с коэффициентом 1,64, тогда как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата в основное время представлена коэффициентом 4,00. Если вы считаете, что Атлетико не сможет выиграть в основное время, но всё же выйдет в финал, то это событие оценено коэффициентом 3,50.

