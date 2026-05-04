"Это будет финал": Промоутер Фьюри сообщил, что с Джошуа подписан контракт только на один бой

Представитель британского боксера поделился деталями соглашения.
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что контракт на бой против Энтони Джошуа предусматривает только один поединок.

По мнению представителя британского боксера, для проигравшего это может стать концом карьеры.

"Это соглашение только на один бой. Когда Тайсон и Эй Джей выйдут в ринг, для того, кто проиграет, это будет финал. На этом все. Знаете, именно так оно и будет. Я не вижу путей для проигравшего.

А для победителя это выбор, чем он захочет заняться дальше", - сказал Уоррен в комментарии BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа.

