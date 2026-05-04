"Это будет финал": Промоутер Фьюри сообщил, что с Джошуа подписан контракт только на один бой

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что контракт на бой против Энтони Джошуа предусматривает только один поединок.

По мнению представителя британского боксера, для проигравшего это может стать концом карьеры.

Читай также: Промоутер Фьюри сообщил, когда и где может состояться бой против Джошуа

"Это соглашение только на один бой. Когда Тайсон и Эй Джей выйдут в ринг, для того, кто проиграет, это будет финал. На этом все. Знаете, именно так оно и будет. Я не вижу путей для проигравшего.

А для победителя это выбор, чем он захочет заняться дальше", - сказал Уоррен в комментарии BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!