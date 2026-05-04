Снигур успешно стартовала в квалификации турнира в Риме

Украинская теннисистка вышла в финал отбора.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№98 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Риме, преодолев первый раунд квалификации.

Украинка вышла в финал отбора, одержав победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 над итальянкой Самирой де Стефано (№257 WTA), получившей вайлд-кард.

Соперницы провели на корте 1 час 5 минут. Снигур в этом матче не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия
Квалификация, первый раунд

Дарья Снигур (Украина) - Самира де Стефано (Италия) 6:2, 6:3

В финале квалификации украинка сыграет с победительницей матча между колумбийкой Эмильяной Аранго и итальянкой Ноэми Базилетти.

В основной сетке турнира в Риме выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олийникова, а в квалификации также сыграет Ангелина Калинина.

Напомним, ранее Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде.

