Президент ФИА объявил курс на V8

Заявил, что электрификация уйдёт на второй план.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем в интервью RacingNews365 заявил, что Формула-1 планирует вернуться к двигателям V8 уже в начале следующего десятилетия.

Он отметил, что это неизбежное решение, которое будет принято в начале следующего десятилетия.

По его словам, новые моторы будут проще, легче и с меньшей электрической составляющей, а основная роль снова вернётся к двигателю внутреннего сгорания.

Также он подчеркнул, что ФИА сможет принять такое решение даже без согласия производителей, и ориентироваться стоит на 2030–2031 годы.

