ФИА рассматривает упрощение гибридов в двигателях

Производители склоняются к двигателям V8 в новом регламенте-2031.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Между ФИА, Формулой-1 и производителями начались обсуждения моторного регламента на сезон-2031, пишет Auto Motor und Sport.

По имеющейся информации, речь идет о возвращении V8 и заметном снижении доли гибрида по сравнению с текущими правилами.

Однако ДВС, как передает источник, будет работать на "зеленом" топливе, как и прежде, решения касательно регламента-2031 должны быть приняты до конца текущего года.

Но, как заявил технический директор ФИА по серии Формулы-1 Жан Моншо, решение могут принять еще быстрее, а именно в ближайшие два-три месяца.

