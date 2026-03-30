ФИА планирует пересмотр регламента после инцидента с Хаасом в Японии

В воскресенье, 29 марта, прошло Гран-при Японии, на котором пилот Хаас Оливер Бермэн вылетел с трассы, стараясь избежать столкновения с Франко Колапинто, и врезался в стену на высокой скорости.

Отмечается, что перегрузка в момент удара составила 50G. Этот инцидент заставил ФИА переосмыслить регламент на 2026 год.

Как передают официальные социальные сети Федерации, параметры, указанные в правилах, могут быть изменены, чтобы оптимизировать работу с энергией на трассе.

Также они добавили, что на апрель запланирован ряд встреч, на которых оценят новые правила и определят, необходимы изменения.

К слову, четырёхкратный чемпион раскритиковал болид и действующий регламент.

