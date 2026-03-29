Четырёхкратный чемпион раскритиковал болид и регламент

Разочарован гонкой в Японии, допускает уход из Формулы 1.
Сегодня, 13:08       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен после того, как финишировал на Гран-при Японии на восьмом месте, пообщался с журналистами и выразил своё мнение о машине и новом регламенте.

Нидерландец заявил, что с нетерпением ждал финиша и считал круги до завершения гонки.

Ты просто не можешь как следует обгонять. То есть обогнать ты можешь, но в следующем секторе у тебя заканчивается батарея. Я стараюсь смеяться над этим — если всё время злишься, это тоже не помогает. Надеюсь, болиды станут более управляемыми. В гонке всё было так же, как в квалификации. Конечно, в гонке я оказался чуть ближе к лидерам, но на этом всё.

Также четырёхкратный чемпион мира поделился мыслями об уходе из Формулы-1.

Мне нужно понять, чего я действительно хочу. Речь о будущем - и я не только о личном. В ближайшие недели и месяцы я буду об этом думать.

Узнать, как проходила гонка в Судзуке и кто в ней победил, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

