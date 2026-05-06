Ф-1 обсуждает новый слот для отменённых гонок

Бахрейн и Саудовская Аравия претендуют на новые даты.
Сегодня, 10:57       Автор: Валентина Чорноштан
Флаг Формулы-1, ФИА / Getty Images

Формула-1 и ФИА продолжают искать возможность вернуть в календарь один из отменённых этапов в Бахрейне или Саудовской Аравии.

По данным RacingNews365, внутри организаций обсуждается вариант с отдельным переносом саудовского этапа на декабрь вместо Абу-Даби, но он вызывает споры из-за перегруженного конца сезона с четырьмя гонками подряд.

Добавим, что также рассматривается перенос гонки в Бахрейне на 2-4 октября между этапами в Баку и Сингапуре, поскольку это более выгодно с логистической точки зрения, чем проведение этапа в Джидде.

Отмечается, что окончательное решение будет принято в середине августа, при этом организация уже получила авансовые выплаты за оба Гран-при.

К слову, в Формулу-1 может вернуться экзотическое Гран-при.

