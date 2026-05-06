Плей-офф НХЛ: Миннесота уступила Колорадо

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:09       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на среду, 6 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч серий второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 5 мая

Колорадо – Миннесота – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Счет в серии: 2-0

Шайбы: 
1:0 – 2 Нечас (Кулак, Маккиннон)
1:1 – 2 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
2:1 – 8 Ландескуг (Нечас, Маккиннон)
3:1 – 21 Руа (Нелсон, Колтон)
4:1 – 53 Маккиннон (Ландескуг, Кадри)
4:2 – 54 Юханссон (Хант, Юров)
5:2 – 59 Ничушкин (Бернс, Кулак)

