В Формулу-1 может вернуться экзотическое Гран-при

Рамафоса обсудит с представителями Формулы-1 проведение гонок в ЮАР.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Трасса Кьялами / Getty Images
Президент ЮАР хочет провести переговоры с представителями Формулы-1 по поводу проведения Гран-при Южной Африки.

По имеющейся информации, генеральный секретарь и заместитель президента Африканского национального конгресса Сириль Рамафоса должен посетить один из этапов нынешнего сезона.

Отмечается, что во время одного из Гран-при между представителями ЮАР и руководителем Ф-1 Стефано Доменикали ожидается новый раунд переговоров.

Напомним, что в последний раз гонка в Южной Африке проводилась в 1993 году на трассе Кьялами, и предполагается, что возможный Гран-при будут проводить на том же треке.

Тем временем президент ФИА допустил изменения правил владения командами Ф-1.

